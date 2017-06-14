В Ирландии избран первый глава правительства, открыто заявивший о своей гомосексуальности

Премьер-министром Ирландии избран 38-летний Лео Варадкар. Он стал самым молодым главой правительства в истории страны. Кроме того, он первый премьер-министр Ирландии, открыто заявивший о своей гомосексуальности.

По итогам голосования в парламенте Варадкара поддержали 57 депутатов, 50 высказались против, еще 47 воздержались. В начале июня Варадкар выиграл выборы лидера партии Fine Gael, крупнейшей в правящей коалиции.