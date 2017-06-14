В Ирландии избран первый глава правительства, открыто заявивший о своей гомосексуальности
Премьер-министром Ирландии избран 38-летний Лео Варадкар. Он стал самым молодым главой правительства в истории страны. Кроме того, он первый премьер-министр Ирландии, открыто заявивший о своей гомосексуальности.
По итогам голосования в парламенте Варадкара поддержали 57 депутатов, 50 высказались против, еще 47 воздержались. В начале июня Варадкар выиграл выборы лидера партии Fine Gael, крупнейшей в правящей коалиции.
Ireland formally elects 38-year-old Leo Varadkar as new PM, the country's youngest, and first gay, leader https://t.co/DbfLekN9iq— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 14, 2017
Лео Варадкар открыто заявил о своей гомосексуальности в 2015 году в интервью на национальном радио. Интервью состоялось за четыре месяца до референдума, по итогам которого в Ирландии узаконили однополые браки. За их легализацию выступили более 60 процентов граждан страны.