В Ирландии избран первый глава правительства, открыто заявивший о своей гомосексуальности

BBC News
14:01, 14 июня 2017
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Премьер-министром Ирландии избран 38-летний Лео Варадкар. Он стал самым молодым главой правительства в истории страны. Кроме того, он первый премьер-министр Ирландии, открыто заявивший о своей гомосексуальности.

По итогам голосования в парламенте Варадкара поддержали 57 депутатов, 50 высказались против, еще 47 воздержались. В начале июня Варадкар выиграл выборы лидера партии Fine Gael, крупнейшей в правящей коалиции.

Лео Варадкар открыто заявил о своей гомосексуальности в 2015 году в интервью на национальном радио. Интервью состоялось за четыре месяца до референдума, по итогам которого в Ирландии узаконили однополые браки. За их легализацию выступили более 60 процентов граждан страны.
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