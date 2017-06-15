«Кировлес» снова потребовал взыскать с Навального и Офицерова 16 миллионов рублей
Компания «Кировлес» подала в Никулинский суд Москвы иск о взыскании с политика Алексея Навального, предпринимателя Петра Офицерова и бывшего директора предприятия Вячеслава Опалева 16,2 миллиона рублей. Досудебная подготовка по иску начнется 29 июня.
Иск был подан через месяц после того, как вступил в силу повторный приговор Навальному и Офицерову по делу о хищении имущества «Кировлеса». Навальный получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно. Опалев признал вину и заключил сделку со следствием, его приговорили к четырем годам условно в 2012 году.
Первый приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» был отменен в 2016 году, когда ЕСПЧ признал, что их осудили за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса.
«Кировлес» ранее уже выигрывал иск к трем фигурантам уголовного дела, взыскав с них 16 миллионов рублей. Это решение также было отменено в 2016 году.