«Кировлес» снова потребовал взыскать с Навального и Офицерова 16 миллионов рублей

Компания «Кировлес» подала в Никулинский суд Москвы иск о взыскании с политика Алексея Навального, предпринимателя Петра Офицерова и бывшего директора предприятия Вячеслава Опалева 16,2 миллиона рублей. Досудебная подготовка по иску начнется 29 июня.

Иск был подан через месяц после того, как вступил в силу повторный приговор Навальному и Офицерову по делу о хищении имущества «Кировлеса». Навальный получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно. Опалев признал вину и заключил сделку со следствием, его приговорили к четырем годам условно в 2012 году.