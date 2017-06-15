Fox News отказался от слогана «Справедливый и взвешенный»

The New York Times
14:26, 15 июня 2017
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Американский телеканал Fox News отказался от слогана «Справедливый и взвешенный» (Fair and Balanced), который компания использовала со дня основания в 1996 году. Новый слоган звучи так: «Самый популярный. Самый авторитетный» (Most Watched. Most Trusted).

В заявлении Fox News говорится, что решение не связано с редакционной политикой, и было принято в связи с желанием избавиться от ассоциаций с основателем канала Роджером Айлсом, которого уволили после обвинений в сексуальных домогательствах.

Также Fox объявил, что перестанет постоянно пользоваться еще одним слоганом «Мы сообщаем, вы решаете» (We Report, You Decide), но не будет отказываться от него полностью. The New York Times отмечает, что некоторые ведущие все еще пользуются старым слоганом, но в графическом оформлении канала его больше нет.

В среду руководство Fox News преуменьшило значение отказа от слогана «Справедливый и взвешенный» и заявило, что это решение продиктовано исключительно маркетинговыми соображениями, а отношение к освещению событий не изменится (англ. яз.).

The New York Times
Телеканал Fox News неоднократно обвиняли в открытой поддержке республиканцев и критике демократов. В Fox объясняли, что беспристрастно относятся к новостям, а оценочные суждения допускаются только в программах, в которых ведущие высказывают свои личные взгляды.
Fox News был создан медиамагнатом Рупертом Мердоком в 1996 году и с тех пор стал одним из самых популярных телеканалов в США. Fox известен как любимый канал президента США Дональда Трампа.
Руководителем Fox с момента основания канала и до июля 2016 года был Роджер Айлс. Он уволился, получив 40 миллионов долларов компенсации, после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах на работе. В мае 2017-го Айлс умер.
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