Американский телеканал Fox News отказался от слогана «Справедливый и взвешенный» (Fair and Balanced), который компания использовала со дня основания в 1996 году. Новый слоган звучи так: «Самый популярный. Самый авторитетный» (Most Watched. Most Trusted).

В заявлении Fox News говорится, что решение не связано с редакционной политикой, и было принято в связи с желанием избавиться от ассоциаций с основателем канала Роджером Айлсом, которого уволили после обвинений в сексуальных домогательствах.

Также Fox объявил, что перестанет постоянно пользоваться еще одним слоганом «Мы сообщаем, вы решаете» (We Report, You Decide), но не будет отказываться от него полностью. The New York Times отмечает, что некоторые ведущие все еще пользуются старым слоганом, но в графическом оформлении канала его больше нет.