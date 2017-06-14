В сгоревшем доме убийцы из Кратово нашли человеческие останки

В Кратово в сгоревшем доме Игоря Зенкова, который застрелил четырех человек, нашли человеческие останки, сообщили в Следственном комитете. Вероятно, это останки его матери.

Игорь Зенков 10 июня открыл огонь по прохожим из своего дома в Кратово. Сначала он застрелил соседа, затем проходившую мимо женщину, а потом еще двух соседей. Приехавшие полицейские и сотрудники Росгвардии несколько часов не могли справиться с Зенковым, который отстреливался и кидал гранаты. В итоге Зенкова убили.