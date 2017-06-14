Сергей «Михась» Михайлов подал в суд на Алексея Навального и ФБК из-за фильма «Чайка»

Бизнесмен Сергей Михайлов, которого СМИ называют одним из лидеров Солнцевской ОПГ по прозвищу Михась, подал в суд на Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Иск Михайлова о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает ТАСС, поступил в Люблинский районный суд Москвы.

Поводом для обращения в суд стал фильм ФБК «Чайка» о бизнесе окружения генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Михайлов требует опровергнуть сведения из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом. Он также просит признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить с интернет-ресурса.

С Навального и ФБК Михайлов требует компенсацию по 250 тысяч рублей, а также оплату судебных расходов.