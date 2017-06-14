Сергей «Михась» Михайлов подал в суд на Алексея Навального и ФБК из-за фильма «Чайка»

Бизнесмен Сергей Михайлов, которого СМИ называют одним из лидеров Солнцевской ОПГ по прозвищу Михась, подал в суд на Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Иск Михайлова о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает ТАСС, поступил в Люблинский районный суд Москвы.
Поводом для обращения в суд стал фильм ФБК «Чайка» о бизнесе окружения генпрокурора РФ Юрия Чайки.
Михайлов требует опровергнуть сведения из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом. Он также просит признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить с интернет-ресурса.
С Навального и ФБК Михайлов требует компенсацию по 250 тысяч рублей, а также оплату судебных расходов.
В фильме «Чайка», выпущенном ФБК в декабре 2015 года, в частности говорилось, что сын генпрокурора РФ Артем Чайка владеет долей в юридической компании, партнером в которой является Франсуа Тарен, помогавший купить Сергею «Михасю» Михайлову недвижимость в Швейцарии.
В июне 2016 года Сергей Михайлов воспользовался законом о «праве на забвение» и через суд потребовал от «Яндекса» и Google удалить
из поисковой выдачи 172 ссылки на материалы, где говорилось о его причастности к организованной преступности. Михайлов подчеркнул, что он никогда не был осужден по статье УК об организации преступного сообщества.
В мае 2017 года Люблинский суд Москвы рассмотрел иск о защите чести и достоинства, поданный против Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией бизнесменом Алишером Усмановым.
Поводом для иска стал фильм ФБК о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева «Он вам не Димон». В фильме, в числе прочего, говорилось, что Усманов передал дорогостоящую недвижимость людям из окружения Медведева, что авторы расследования расценили как взятку.
Усманов также потребовал от Навального опровергнуть утверждения, что он был осужден за изнасилование в Узбекистане, произнесенное оппозиционером в одном из видеороликов.
Суд требования Усманова удовлетворил более чем полностью. Истец просил удалить фрагменты фильма, содержащие порочащие его сведения, а суд предписал удалить весь фильм целиком.