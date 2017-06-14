Преступник открыл огонь по конгрессменам на бейсбольной тренировке рядом с Вашингтоном

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Александрия, штат Виргиния (расположен в 11 километрах к югу от Вашингтона).

В числе раненых — конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов. Угрозы жизни конгрессмена Скелиза нет, пишет ABC News.

Всего сообщается о пяти раненых. Данных о погибших нет.

Стрельбу открыл один человек, вооруженный, по некоторым данным, полуавтоматической винтовкой. Он произвел более 50 выстрелов и вскоре был задержан.

Инцидент произошел во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса. По информации Fox News, прежде чем открыть огонь преступник поинтересовался у стоявших возле площадки людей, кто играет — демократы или республиканцы.