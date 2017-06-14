Преступник открыл огонь по конгрессменам на бейсбольной тренировке рядом с Вашингтоном
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Александрия, штат Виргиния (расположен в 11 километрах к югу от Вашингтона).
В числе раненых — конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов. Угрозы жизни конгрессмена Скелиза нет, пишет ABC News.
Всего сообщается о пяти раненых. Данных о погибших нет.
Стрельбу открыл один человек, вооруженный, по некоторым данным, полуавтоматической винтовкой. Он произвел более 50 выстрелов и вскоре был задержан.
Инцидент произошел во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса. По информации Fox News, прежде чем открыть огонь преступник поинтересовался у стоявших возле площадки людей, кто играет — демократы или республиканцы.
BREAKING: Rep. Steve Scalise shot in attack at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. Listen now News 96.5 WDBO. pic.twitter.com/E5ebEkwzi8— News 96.5 (WDBO) (@news965wdbo) June 14, 2017