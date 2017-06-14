В конгрессменов рядом с Вашингтоном стрелял 66-летний бизнесмен. Он критиковал Трампа и сотрудничал со штабом Берни Сандерса

Человеком, открывшим стрельбу по конгрессменам в окрестностях Вашингтона, оказался 66-летний Джеймс Ходжкисон.

Как сообщает The Washington Post, Ходжкинсон — предприниматель, владелец компании, занимающейся инспекцией и ремонтом помещений. При этом его лицензия на осуществление этой деятельности истекла в ноябре 2016 года.

В 2006 Ходжкинсон обвинялся в нанесении побоев и причинении ущерба автомобилю, однако обвинения были впоследствии сняты.

Джеймс Ходжкинсон критиковал в соцсетях Дональда Трампа, а в ходе предвыборной кампании 2016 года сотрудничал со штабом Берни Сандерса.

Инцидент в Александрии произошел утром 14 июня. Ходжкинсон подошел к бейсбольной площадке, где члены Конгресса США тренировались перед благотворительной игрой, и открыл огонь. Пострадали пять человек, в том числе конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов.

По сообщениям очевидцев, преступник был вооружен полуавтоматической винтовой и успел произвести от 50 до 100 выстрелов. Перед тем как открыть огонь, он поинтересовался, кто играет — демократы или республиканцы. По словам одного из конгрессменов, Ходжкинсон «явно хотел убить как можно больше республиканцев».

Обновление: Вскоре после того, как было объявлено имя преступника, президент США Дональд Трамп объявил, что Ходжкинсон умер от ранений, полученных в ходе задержания.