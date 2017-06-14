Многодетной семье из Германии предложили переехать в Ставрополь. Ее первая попытка пожить в России закончилась бегством

Многодетной семье Мартенс из Германии, которая зимой попыталась переехать в сибирскую деревню, но продержалась там всего два месяца, предложили поселиться в Ставрополе. Помощник уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае Владимир Полубояренко решил выделить для Мартенсов свой четырехэтажный дом в пригороде.

Глава семьи Евгений Мартенс побывал в Ставрополе и осмотрел дом. «Меня встретили казаки, подали по местному обычаю хлеб-соль на шашке. Я в восторге от мест, которые увидел, я в восторге от Ставрополя, это чистый и ухоженный зеленый город», — поделился своими впечатлениями Мартенс.

Предложенный семье дом, по словам Мартенса, ему понравился, однако окончательного решения о переезде он пока не принял.

Ставрополь "Хлебом с солью" в присутствии российских и западных СМИ встретил главу всемирно известной семьи Мартенс, Евг... Опубликовано Владимиром Полубояренко 13 июня 2017 г.

Во время визита в Ставрополь Мартенс еще раз рассказал, почему хочет перебраться из Германии в Россию: «Чума ювенальной юстиции не должна укорениться в России <…> Органы опеки в Германии могут зайти в дом, посмотреть, что в холодильнике нет йогурта, и на этом основании изъять ребенка из семьи!»

Мартенс также пожаловался на уроки сексуального воспитания в немецких школах. По его словам, двух его дочерей заставляли посещать такие уроки, одной из них засчитали прогул, а его самого с женой оштрафовали.