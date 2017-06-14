Фотограф Френкель заявил, что «Коммерсант» отказался от сотрудничества с ним из-за задержания 12 июня. Издательский дом это отрицает

Фотограф Давид Френкель заявил, что ИД «Коммерсант» отказался с ним сотрудничать из-за задержания на акции протеста 12 июня в Санкт-Петербурге.

Френкель сначала сообщил в своем твитере, что «Коммерсант» разрывает с ним договор. Позже он уточнил, что речь идет о запрете редакторам ИД использовать его фотографии.

Важный апдейт. Договор формально со мной не расторгается, просто запрещено редакторам брать мои фотографии — Dave Frenkel (@merr1k) June 13, 2017

Издательский дом «Коммерсант», в свою очередь, опубликовал заявление «О ситуации с фотографом Давидом Френкелем». В заявлении, в частности, говорится, что Давид Френкель «не является штатным или внештатным фотокорреспондентом» ИД и не выполнял редакционное задание на акции 12 июня.

«Редакция ИД при этом сотрудничает и намерена продолжать сотрудничать с Давидом Френкелем на основе договора о праве использования фотографий его авторства издательским домом на стандартных основаниях», — подчеркивается в сообщении.

В заявлении «Коммерсанта» также говорится, что ИД выступает «против задержаний любых сотрудников СМИ на митингах вне зависимости от принадлежности их к конкретному изданию, равно как и против любых неправомерных задержаний участников таких мероприятий».