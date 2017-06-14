Фотограф Френкель заявил, что «Коммерсант» отказался от сотрудничества с ним из-за задержания 12 июня. Издательский дом это отрицает

Коммерсант
06:41, 14 июня 2017
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Фотограф Давид Френкель заявил, что ИД «Коммерсант» отказался с ним сотрудничать из-за задержания на акции протеста 12 июня в Санкт-Петербурге.

Френкель сначала сообщил в своем твитере, что «Коммерсант» разрывает с ним договор. Позже он уточнил, что речь идет о запрете редакторам ИД использовать его фотографии.

Издательский дом «Коммерсант», в свою очередь, опубликовал заявление «О ситуации с фотографом Давидом Френкелем». В заявлении, в частности, говорится, что Давид Френкель «не является штатным или внештатным фотокорреспондентом» ИД и не выполнял редакционное задание на акции 12 июня.

«Редакция ИД при этом сотрудничает и намерена продолжать сотрудничать с Давидом Френкелем на основе договора о праве использования фотографий его авторства издательским домом на стандартных основаниях», — подчеркивается в сообщении.

В заявлении «Коммерсанта» также говорится, что ИД выступает «против задержаний любых сотрудников СМИ на митингах вне зависимости от принадлежности их к конкретному изданию, равно как и против любых неправомерных задержаний участников таких мероприятий».

«Коммерсант» неоднократно публиковал фотографии, сделанные Давидом Френкелем. В декабре 2016 года ИД, комментируя нападения на фотографа на несогласованной акции протеста активистов ЛГБТ, называл Френкеля внештатным фотокорреспондентом газеты «Коммерсант».
Фотографии Френкеля также регулярно публикуются в других изданиях. В частности, фото задержания участников акции на Марсовом поле 12 июня было опубликовано «Медузой».
12 июня в разных регионах России прошли акции против коррупции. В Петербурге акция на Марсовом поле не была санкционирована властями города и сопровождалась массовыми задержаниями. По данным «Фонтанки», в акции на Марсовом поле приняли участие около 10 тысяч человек, 561 участник митинга был задержан.

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