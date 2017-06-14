«Чтить память предков, укреплять суверенную государственность». Ирина Яровая сочинила текст клятвы для соискателей гражданства РФ

Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила вариант текста клятвы, которую будут произносить соискатели российского гражданства. Проект передан в рабочую группу Госдумы, созданную для разработки клятвы. Вариант Яровой опубликовало РИА Новости:

Я,… вступая в гражданство и в многонациональную семью народов Российской Федерации, соединенную общей судьбой на своей земле, клянусь уважать права и свободы человека, гражданский мир и согласие,

сохранять исторически сложившееся государственное единство, исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость,

укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы, стремиться обеспечивать благополучие и процветание России, исходить из ответственности за Россию перед нынешним и будущими поколениями,

сознавая себя частью мирового сообщества, защищать свою страну и народ, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации.

Заместитель главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил, что предложить текст клятвы может любой гражданин России.

Ранее со своим проектом выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Полностью его вариант опубликован на сайте партии. В частности, в этом тексте есть такие строки:

Мы никогда не отдадим никому ни пяди нашей земли. Пусть задохнутся от злобы все, кто питают ненависть к России, а мы всегда будем гордиться и любить нашу великую страну. И пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на сторону врага. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово о России <…>

Главное для меня в моей жизни и для всей моей семьи — это территория России, это великая русская земля. Я никогда никому не позволю сдвинуть и на миллиметр пограничные столбы моей страны.