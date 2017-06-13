В доме убийцы из Кратово нашли арсенал оружия времен Первой мировой

Следственный комитет России
06:52, 13 июня 2017
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Следственный комитет рассказал об арсенале старинного оружия, который нашли в сарае дома Игоря Зенкова, убившего четырех человек в подмосковном Кратово.

В сарае нашли винтовку Мосина, сигнальный пистолет Вальтер, винтовку Пибоди-Мартини и винтовку Арисака. Также следователи обнаружили пистолет-пулемет Шпагина, обрез двустволки, два нарезных ствола, гранаты РГД-33, М39 и М24, минометные мины, дымовую мину, запалы, магазины и две гильзы от артиллерийских снарядов 150 миллиметров.

Помимо этого в доме Зенкова нашли две предсмертные записки, содержание которых пока не разглашают. При этом местные жители рассказали следователям, что конфликтов с Зенковым у них не было, а жалоб в полицию на него не поступало.

Ранее сообщалось, что у Зенкова нашли ружье Иж-18 и пистолет Маузер. Утверждалось, что часть оружия Зенков, работавший слесарем в МЧС, привез из командировки в Чечню, а остальное — нашел на раскопках или изготовил сам.
10 июня Зенков начал стрелять по прохожим около своего дома, он убил четырех человек. Когда на место прибыли полиция и Росгвардия, Зенков открыл по ним огонь и начал бросать гранаты. Четверо сотрудников Росгвардии получили ранения. Через несколько часов Зенков был убит.

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