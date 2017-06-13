В доме убийцы из Кратово нашли арсенал оружия времен Первой мировой

Следственный комитет рассказал об арсенале старинного оружия, который нашли в сарае дома Игоря Зенкова, убившего четырех человек в подмосковном Кратово.

В сарае нашли винтовку Мосина, сигнальный пистолет Вальтер, винтовку Пибоди-Мартини и винтовку Арисака. Также следователи обнаружили пистолет-пулемет Шпагина, обрез двустволки, два нарезных ствола, гранаты РГД-33, М39 и М24, минометные мины, дымовую мину, запалы, магазины и две гильзы от артиллерийских снарядов 150 миллиметров.

Помимо этого в доме Зенкова нашли две предсмертные записки, содержание которых пока не разглашают. При этом местные жители рассказали следователям, что конфликтов с Зенковым у них не было, а жалоб в полицию на него не поступало.