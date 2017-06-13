«Мегафон» сообщил о сбое в работе сети
Обновление. В 17:03 «Мегафон» сообщил, что работа сети полностью восстановлена, услуги предоставляются в нормальном режиме.
В работе сети компании «Мегафон» произошел сбой. В Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью, сообщила компания в своем телеграм-канале.
Снижение успешности дозвона, по уточненным данным, 20-30 процентов, говорится в сообщении. Мобильный интернет продолжает работать стабильно.
Технические специалисты «Мегафона» ликвидируют последствия сбоя. Компания рассчитывает, что полноценная работа сети будет восстановлена в ближайшее время, и приносит абонентам извинения за доставленные неудобства.
Причины сбоя в «Мегафон» пока никак комментировать не стали.
19 мая в сети «Мегафон» произошел масштабный сбой, затронувший абонентов центральной части России, включая Москву. Проблемы со связью возникли и у абонентов дочерней компании «Мегафона» — ООО «Скартел» (бренд Yota).
В «Мегафон» причиной сбоя назвали «аварию на одном из элементов сетевого оборудования». Источники «Ведомостей», в свою очередь, сообщили, что сбой произошел в хранилище данных абонентов.
Из-за сбоя Yota и «Мегафон» объявили о выплате компенсаций своим абонентам.