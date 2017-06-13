«Мегафон» сообщил о сбое в работе сети

Обновление. В 17:03 «Мегафон» сообщил, что работа сети полностью восстановлена, услуги предоставляются в нормальном режиме.

В работе сети компании «Мегафон» произошел сбой. В Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью, сообщила компания в своем телеграм-канале.

Снижение успешности дозвона, по уточненным данным, 20-30 процентов, говорится в сообщении. Мобильный интернет продолжает работать стабильно.

Технические специалисты «Мегафона» ликвидируют последствия сбоя. Компания рассчитывает, что полноценная работа сети будет восстановлена в ближайшее время, и приносит абонентам извинения за доставленные неудобства.

Причины сбоя в «Мегафон» пока никак комментировать не стали.