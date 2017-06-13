Израильские спецслужбы узнали о планах ИГ использовать ноутбуки для теракта в самолете

Сотрудникам израильских спецслужб удалось получить информацию о том, что «Исламское государство» планирует устроить теракт, пронеся взрывчатку на борт самолета в ноутбуке.

О планах такого теракта, по данным The New York Times, израильские спецслужбы узнали, проникнув в компьютерную сеть одной из ячеек ИГ в Сирии. Террористы обсуждали, как изготовить взрывчатку, которую не обнаружит спецоборудование в аэропортах, и планировали замаскировать бомбу под аккумуляторы ноутбуков.

Израиль передал оперативные данные о подготовке терактов со взрывчаткой в ноутбуках США. Именно этой информацией, по сведениям The New York Times, президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время беседы с российским министром наедине в Белом доме.