Во Владивостоке и Благовещенске задержали участников акции против коррупции

Полиция задержала не менее 11 человек на антикоррупционной акции во Владивостоке. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». По его информации, трое задержанных — несовершеннолетние.

Местное издание VL.ru сообщает, что между митингующими и бойцами ОМОНа произошла драка.

Всего в митинге, по оценкам VL.ru, участвуют около 300 человек. Собравшиеся выкрикивали «Медведева в отставку», «Народ беднеет, чиновник богатеет!», «Нет полицейскому государству!»

Одного из участников акции задержали со свернутым плакатом в руках. Он рассказал, что на плакате было написано «Димон, выйди вон».

Задержание Максима Шинкаренко на митинге 12.06.17 newsvlru

Участников акции против коррупции также задержали в Благовещенске. По данным «ОВД-Инфо», в полицию попали не менее четырех человек. Акция в Благовещенске не была сограсована властями.