Во Владивостоке и Благовещенске задержали участников акции против коррупции
Полиция задержала не менее 11 человек на антикоррупционной акции во Владивостоке. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». По его информации, трое задержанных — несовершеннолетние.
Местное издание VL.ru сообщает, что между митингующими и бойцами ОМОНа произошла драка.
Всего в митинге, по оценкам VL.ru, участвуют около 300 человек. Собравшиеся выкрикивали «Медведева в отставку», «Народ беднеет, чиновник богатеет!», «Нет полицейскому государству!»
скандируем, аплодируем, собираемся погулять.#12июня #ТребуемОтветов pic.twitter.com/aDlxYrwbZe— медовая булочка (@marichouette) June 12, 2017
Одного из участников акции задержали со свернутым плакатом в руках. Он рассказал, что на плакате было написано «Димон, выйди вон».
Участников акции против коррупции также задержали в Благовещенске. По данным «ОВД-Инфо», в полицию попали не менее четырех человек. Акция в Благовещенске не была сограсована властями.
Среди митингующих пошел разговор о том, что одному из парней казаки проломили голову. По словам митингующих, он снимал, как они пили водку. Сейчас пострадавший находится во Фрунзенском РОВД и пишет заявление.