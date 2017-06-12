В Петербурге задержан муниципальный депутат
В Санкт-Петербурге задержан муниципальный депутат Даниил Кен. Он сообщил, что его задержали сотрудники центра по борьбе с экстремизмом, когда он вышел из дома, чтобы пойти на митинг.
Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Арсений Веснин сообщил, что в Петербурге был также задержан координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. Пивоваров написал в фейсбуке, что к нему домой пришли сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Однако вскоре выяснилось, что Пивоваров вышел из дома и уехал на митинг, пришедшие к нему домой люди не стали его преследовать.
На 12 июня в Петербурге назначен оппозиционный митинг, который состоится на Марсовом поле. «Фонтанка» сообщает, что к Марсову полю прибыли около 20 автозаков ОМОНа.
Акции 12 июня запланированы в десятках городов России. Они уже состоялись в Сибири и на Дальнем Востоке. Во многих случаях митинги сопровождаются задержаниями.