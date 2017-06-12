В Петербурге задержан муниципальный депутат

В Санкт-Петербурге задержан муниципальный депутат Даниил Кен. Он сообщил, что его задержали сотрудники центра по борьбе с экстремизмом, когда он вышел из дома, чтобы пойти на митинг.

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Арсений Веснин сообщил, что в Петербурге был также задержан координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. Пивоваров написал в фейсбуке, что к нему домой пришли сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Однако вскоре выяснилось, что Пивоваров вышел из дома и уехал на митинг, пришедшие к нему домой люди не стали его преследовать.