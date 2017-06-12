В Казани на митинг собрались 400 человек. Власти разрешили начать его в семь часов утра
В Казани на митинг против коррупции собрались около 400 человек. Об этом сообщила координатор штаба Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева.
Митинг начался в семь часов утра — именно такое время согласовали местные власти. Провести акцию разрешили в поселке Юдино на окраине города.
С праздником! pic.twitter.com/8fax5kQAqr— Эльвира Дмитриева (@El_Dmi) June 12, 2017
Казань сейчас #ТребуемОтветов pic.twitter.com/hednrBLYtr— Эльвира Дмитриева (@El_Dmi) June 12, 2017
Дмитриева сообщила, что организатор акции Азат Габдульвалеев задержан полицией.
Акции против коррупции планируется провести 12 июня в десятках городов России. Они уже начались во Владивостоке, Благовещенске и Барнауле.