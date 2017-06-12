В Казани на митинг собрались 400 человек. Власти разрешили начать его в семь часов утра

В Казани на митинг против коррупции собрались около 400 человек. Об этом сообщила координатор штаба Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева.

Митинг начался в семь часов утра — именно такое время согласовали местные власти. Провести акцию разрешили в поселке Юдино на окраине города.

Дмитриева сообщила, что организатор акции Азат Габдульвалеев задержан полицией.