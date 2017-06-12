«Питтсбург» Сидни Кросби и Евгения Малкина выиграл Кубок Стэнли
Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финале «Нэшвилл Предаторс». В шестом матче финальной серии «Питтсбург» на чужом льду одержал победу 2:0. Счет финальной серии — 4:2.
FINAL: @penguins (2) - @PredsNHL (0)@Discover Recap: https://t.co/I8gzVJ0K8i— NHL (@NHL) June 12, 2017
PIT Wins 4-2#StanleyCup pic.twitter.com/VQcY1lxfEH
В шестом матче серии команды не могли открыть счет до самой концовки третьего периода. «Питтсбург» забросил первую шайбу за минуту и 35 секунд до сирены.
The #StanleyCup winning goal. pic.twitter.com/nWRNfJK3Ua— NHL (@NHL) June 12, 2017
Второй гол был забит в пустые ворота, когда «Нэшвилл» заменил вратаря на шестого полевого игрока.
За «Питтсбург» играют канадец Сидни Кросби, которого называют лучшим хоккеистом мира, и россиянин Евгений Малкин — один из лучших российских игроков.
Champs! 🥇 pic.twitter.com/Psq9HyW0tN— Евгений Малкин (@malkin71_) June 12, 2017