«Питтсбург» Сидни Кросби и Евгения Малкина выиграл Кубок Стэнли

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финале «Нэшвилл Предаторс». В шестом матче финальной серии «Питтсбург» на чужом льду одержал победу 2:0. Счет финальной серии — 4:2.

В шестом матче серии команды не могли открыть счет до самой концовки третьего периода. «Питтсбург» забросил первую шайбу за минуту и 35 секунд до сирены.

Второй гол был забит в пустые ворота, когда «Нэшвилл» заменил вратаря на шестого полевого игрока.

За «Питтсбург» играют канадец Сидни Кросби, которого называют лучшим хоккеистом мира, и россиянин Евгений Малкин — один из лучших российских игроков.