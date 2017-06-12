«Питтсбург» Сидни Кросби и Евгения Малкина выиграл Кубок Стэнли

НХЛ
07:06, 12 июня 2017
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Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финале «Нэшвилл Предаторс». В шестом матче финальной серии «Питтсбург» на чужом льду одержал победу 2:0. Счет финальной серии — 4:2.

В шестом матче серии команды не могли открыть счет до самой концовки третьего периода. «Питтсбург» забросил первую шайбу за минуту и 35 секунд до сирены.

Второй гол был забит в пустые ворота, когда «Нэшвилл» заменил вратаря на шестого полевого игрока.

За «Питтсбург» играют канадец Сидни Кросби, которого называют лучшим хоккеистом мира, и россиянин Евгений Малкин — один из лучших российских игроков.

С учетом победы в 2017 году «Питтсбург Пингвинз» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли. Ранее команда выигрывала главный трофей НХЛ в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.
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