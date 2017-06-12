На протестную акцию в Новосибирске пришли четыре тысячи человек. Примерно столько же, сколько на официальную
В шествии и митинге против коррупции в Новосибирске приняли участие около четырех тысяч человек. Издание «НГС.Новости» сообщает, что примерно столько же людей участвуют в официальной акции в День России.
Организаторы протестной акции заявили о пяти тысячах участников.
#ТребуемОтветов— Anna iz promzonы (@Lecontseva_ill) June 12, 2017
Новосибирск pic.twitter.com/11Igu0Zkic
Протестное шествие и митинг устроили на набережной Оби — новосибирские власти согласовали это место, сославшись на то, что площадки в центре города заняты другими мероприятиями. Официальная акция в День России организована на центральной площади у театра оперы и балета.
Уточка уже стала символом #митинг #12июня #новосибирск pic.twitter.com/T6OVNJlTZZ— Александр Никулин (@soureadthis) June 12, 2017
Димкины слова, by the way #митинг #12июня #новосибирск pic.twitter.com/R7xQC34qUT— Александр Никулин (@soureadthis) June 12, 2017