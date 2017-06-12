На протестную акцию в Новосибирске пришли четыре тысячи человек. Примерно столько же, сколько на официальную

В шествии и митинге против коррупции в Новосибирске приняли участие около четырех тысяч человек. Издание «НГС.Новости» сообщает, что примерно столько же людей участвуют в официальной акции в День России.

Организаторы протестной акции заявили о пяти тысячах участников.

Протестное шествие и митинг устроили на набережной Оби — новосибирские власти согласовали это место, сославшись на то, что площадки в центре города заняты другими мероприятиями. Официальная акция в День России организована на центральной площади у театра оперы и балета.