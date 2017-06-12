На акции в Москве задержан актер Александр Паль. Он сыграл отсидевшего уголовника в фильме «Горько!»

На акции против коррупции в центре Москвы задержан актер Александр Паль. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Александр Паль снимался в фильмах «Горько!» и «Горько! 2». Он сыграл Леху — брата главного героя. Леха, по сюжету фильма, недавно освободился из тюрьмы.

На фестивале «Кинотавр» в 2015 году Паль получил премию за лучшую мужскую роль (он сыграл в фильме «Тряпичный союз»).

Паль оказался в одном автозаке с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым.

Уау, в нашем автозаке актёр Александр Паль, лауреат премии "Кинотавра" за лучшую мужскую роль в фильме "Тряпичный союз". Очень крутой фильм! — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) June 12, 2017