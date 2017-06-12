На акции в Москве задержан актер Александр Паль. Он сыграл отсидевшего уголовника в фильме «Горько!»

Александр Паль
15:33, 12 июня 2017
Надежный источник

На акции против коррупции в центре Москвы задержан актер Александр Паль. Об этом он написал в своем фейсбуке.

В автозаке тепло.

Опубликовано Александром Палем 12 июня 2017 г.

Александр Паль снимался в фильмах «Горько!» и «Горько! 2». Он сыграл Леху — брата главного героя. Леха, по сюжету фильма, недавно освободился из тюрьмы.

На фестивале «Кинотавр» в 2015 году Паль получил премию за лучшую мужскую роль (он сыграл в фильме «Тряпичный союз»).

Паль оказался в одном автозаке с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым.

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