Убийца из Кратово оказался бывшим слесарем из МЧС без боевого опыта
Игорь Зенков, убивший четырех человек в подмосковном Кратово и ранивший четырех сотрудников Росгвардии, более 20 лет проработал в МЧС слесарем-ремонтником. Об этом сообщает Следственный комитет России.
СК подтвердил, что Зенков бывал в командировках в «горячих точках». Тем не менее, он никогда не участвовал в боевых действиях.
Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов. Часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было. Основываясь на данных осмотра места происшествия и опроса свидетелей и очевидцев, следствие полагает, что у него были большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «маузер».