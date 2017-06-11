Убийца из Кратово оказался бывшим слесарем из МЧС без боевого опыта

Игорь Зенков, убивший четырех человек в подмосковном Кратово и ранивший четырех сотрудников Росгвардии, более 20 лет проработал в МЧС слесарем-ремонтником. Об этом сообщает Следственный комитет России.

СК подтвердил, что Зенков бывал в командировках в «горячих точках». Тем не менее, он никогда не участвовал в боевых действиях.