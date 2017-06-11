Убийца из Кратово оказался бывшим слесарем из МЧС без боевого опыта

Следственный комитет России
12:57, 11 июня 2017
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Игорь Зенков, убивший четырех человек в подмосковном Кратово и ранивший четырех сотрудников Росгвардии, более 20 лет проработал в МЧС слесарем-ремонтником. Об этом сообщает Следственный комитет России.

СК подтвердил, что Зенков бывал в командировках в «горячих точках». Тем не менее, он никогда не участвовал в боевых действиях.

Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов. Часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было. Основываясь на данных осмотра места происшествия и опроса свидетелей и очевидцев, следствие полагает, что у него были большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «маузер». 

Следственный комитет России
Игорь Зенков 10 июня открыл огонь по прохожим из своего дома в Кратово. Сначала он застрелил соседа, затем проходившую мимо женщину, а затем еще двух соседей.
Приехавшие полицейские и сотрудники Росгвардии несколько часов не могли справиться с Зенковым, который отстреливался и кидал гранаты. В итоге Зенкова убили.

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