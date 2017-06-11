Сторонника Вячеслава Мальцева арестовали по делу «26 марта». По версии СК, он ударил полицейского в живот
Басманный суд Москвы арестовал Алексея Политикова, соратника политика Вячеслава Мальцева. Политикова обвиняют в том, что 26 марта во время протестной акции в Москве он ударил полицейского рукой в живот и попытался его повалить. Арестованный отрицает свою вину.
Алексею Политикову 45 лет. Как сообщает «Медиазона», он входит в ближайшее окружение Вячеслава Мальцева.
Политикова задержали 10 июня в подмосковном доме, который сторонника Мальцева используют как штаб. Оттуда Мальцев ведет на ютьюбе свою программу «Артподготовка».
Алексей Политикова стал уже седьмым фигурантом дела «26 марта». Два человека уже осуждены. Один получил полтора года колонии, другой приговорен к восьми месяцам заключения.