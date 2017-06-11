Сторонника Вячеслава Мальцева арестовали по делу «26 марта». По версии СК, он ударил полицейского в живот

Басманный суд Москвы арестовал Алексея Политикова, соратника политика Вячеслава Мальцева. Политикова обвиняют в том, что 26 марта во время протестной акции в Москве он ударил полицейского рукой в живот и попытался его повалить. Арестованный отрицает свою вину.

Алексею Политикову 45 лет. Как сообщает «Медиазона», он входит в ближайшее окружение Вячеслава Мальцева.

Политикова задержали 10 июня в подмосковном доме, который сторонника Мальцева используют как штаб. Оттуда Мальцев ведет на ютьюбе свою программу «Артподготовка».