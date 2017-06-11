Дональд Трамп отложил визит в Великобританию. Он опасается, что британцы будут протестовать против его приезда

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил, что пока не хочет приезжать к ней в страну, сообщает The Guardian со ссылкой на источник. Трамп сказал, что опасается масштабных протестов.

По словам источника газеты, который присутствовал при разговоре, заявление Трампа удивило Терезу Мэй.