Дональд Трамп отложил визит в Великобританию. Он опасается, что британцы будут протестовать против его приезда
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил, что пока не хочет приезжать к ней в страну, сообщает The Guardian со ссылкой на источник. Трамп сказал, что опасается масштабных протестов.
По словам источника газеты, который присутствовал при разговоре, заявление Трампа удивило Терезу Мэй.
Разговор состоялся в течение нескольких прошедших недель. (англ. яз.)
Дональд Трамп после теракта в Лондоне заочно поругался с мэром Лондона Садиком Ханом. Трамп вырвал из контекста его слова, и Хан жестко раскритиковал американского президента. Хана поддержали британские политики, а также посол США в Великобритании. Кроме того, The Guardian написала редакционную колонку с требованием отменить визит Трампа.
Тереза Мэй позвала Трампа в Великобританию вскоре после его инаугурации. Официальной даты визита не было.