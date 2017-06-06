Неожиданные последствия теракта в Великобритании: Дональд Трамп поссорился с мэром Лондона

После теракта в Лондоне 3 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра британской столицы Садика Хана за его высказывания в связи с произошедшим. Хана поддержала премьер-министр Тереза Мэй, а сам мэр высказался за отмену визита американского президента в Великобританию. Это не первый конфликт Трампа и Хана — они критиковали друг друга и в 2016 году.

Первая заочная перепалка между Дональдом Трампом и Садиком Ханом произошла еще в мае 2016 года — сразу после того, как Хан, сын иммигрантов из Пакистана и мусульманин, стал мэром Лондона. В интервью после победы он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, раскритиковал идею Трампа запретить мусульманам въезд в США.

Через несколько дней Трампа спросили, коснется ли этот запрет нового мэра Лондона, на что будущий президент ответил, что из правила «всегда будут исключения». На это Хан заявил, что речь не о нем, а о всех людях со схожим бэкграундом, и назвал взгляда Трампа на ислам невежественными. Трамп признался, что его задели эти слова, и пообещал запомнить их.

Вечером 3 июня 2017 года в Лондоне произошел теракт — трое мужчин (по данным полиции, выходцы из Пакистана и Северной Африки) сначала сбили на фургоне несколько пешеходов на Лондонском мосту, а затем, вооруженные ножами, стали нападать на случайных прохожих в районе Боро-маркета. Погибли семь человек, около 50 получили ранения. Преступников застрелили полицейские.

На следующий день Садик Хан попросил лондонцев не паниковать. Отвечая на вопрос о способах предотвращения подобных атак, заявил: «Лондонцы увидят в ближайшие дни больше полицейских на улицах. Нет причин волноваться — полиция и все мы должны быть уверены, что делаем все возможное для нашей безопасности» . Во время интервью он повторил эти слова несколько раз, подчеркнув, что горожанам не стоит волноваться именно из-за присутствия на улицах вооруженных полицейских.

Londonʼs Mayor Sadiq Khan: More attacks 'highly likely' Fox News

На слова «нет причин волноваться» отреагировал Дональд Трамп. «По меньшей мере семеро погибли и 48 ранены в теракте, а мэр Лондона говорит „Нет причин волноваться!“» , — написал он в твиттере. Это была не первая его реакция на теракт: сперва Трамп написал, в частности, что в США необходимо восстановить действие его указа, ограничивающего въезд мигрантов, а потом — что «США сделают все, что потребуется, чтобы помочь Лондону и Великобритании».

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Сперва Хан не стал отвечать на нападки Трампа. Его пресс-служба сообщила, что у мэра есть дела поважнее, чем отвечать на твит Трампа, в котором слова мэра «намеренно вырваны из контекста».

Многие, в том числе представители США, высказались в поддержку Хана — среди них были американский посол в Великобритании Льюис Люкенс и Конференция мэров США, объединяющая более 1400 американских городов с населением более 30 тысяч человек. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что «Садик Хан хорошо работает» и «утверждать что-то другое — неправильно».

5 июня Дональд Трамп вернулся к словам лондонского мэра, написав в твиттере о «жалких отговорках» Садика Хана, имея в виду, по всей видимости, заявление его пресс-службы. Президент добавил, что «мейнстримовым СМИ непросто продать» эти слова.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

Представитель Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила на брифинге 5 июня, что Трамп не пытается ввязаться в конфликт с Ханом и что СМИ пытаются представить дело так, будто Трамп исказил слова лондонского мэра.

После второго твита Хан высказался в адрес Трампа лично. «Мы должны признать, что некоторые люди хотят расколоть нас; что некоторые процветают, подогревая расколы. Но не я такой, как и Лондон, который я знаю. Мы не позволим никому расколоть нас, будь то Дональд Трамп или кто-нибудь другой», — заявил он.

Мэр Лондона высказался против визита Трампа в Великобританию (его дата пока не назначена). «Я не думаю, что мы должны разворачивать красную дорожку перед президентом США, когда его политика идет вразрез со всем тем, за что мы выступаем», — сказал он в интервью Channel 4 Хан. С аналогичными призывами выступили и другие британские политики; редакционное заявление с требованием отозвать приглашение президента США опубликовала газета The Guardian.

В правительстве Великобритании заявили, что не будут отменять визит. 6 июня Тереза Мэй заявила The Sun, что хотя Трамп, по ее мнению, не прав в своих высказываниях о Хане, отношения с США — «самые глубокие и важные в отношении обороны и безопасности» для страны. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон также высказался в поддержку Хана, но заявил, что для отмены визита Трампа оснований нет.