истории

Неожиданные последствия теракта в Великобритании: Дональд Трамп поссорился с мэром Лондона

Meduza
15:47, 6 июня 2017
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Мэр Лондона Садик Хан и сотрудники «скорой помощи» на минуте молчания по погибшим в результате теракта 3 июня.

Yui Mok / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

После теракта в Лондоне 3 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра британской столицы Садика Хана за его высказывания в связи с произошедшим. Хана поддержала премьер-министр Тереза Мэй, а сам мэр высказался за отмену визита американского президента в Великобританию. Это не первый конфликт Трампа и Хана — они критиковали друг друга и в 2016 году.

Первая заочная перепалка между Дональдом Трампом и Садиком Ханом произошла еще в мае 2016 года — сразу после того, как Хан, сын иммигрантов из Пакистана и мусульманин, стал мэром Лондона. В интервью после победы он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, раскритиковал идею Трампа запретить мусульманам въезд в США.

Через несколько дней Трампа спросили, коснется ли этот запрет нового мэра Лондона, на что будущий президент ответил, что из правила «всегда будут исключения». На это Хан заявил, что речь не о нем, а о всех людях со схожим бэкграундом, и назвал взгляда Трампа на ислам невежественными. Трамп признался, что его задели эти слова, и пообещал запомнить их.

Вечером 3 июня 2017 года в Лондоне произошел теракт — трое мужчин (по данным полиции, выходцы из Пакистана и Северной Африки) сначала сбили на фургоне несколько пешеходов на Лондонском мосту, а затем, вооруженные ножами, стали нападать на случайных прохожих в районе Боро-маркета. Погибли семь человек, около 50 получили ранения. Преступников застрелили полицейские.

На следующий день Садик Хан попросил лондонцев не паниковать. Отвечая на вопрос о способах предотвращения подобных атак, заявил: «Лондонцы увидят в ближайшие дни больше полицейских на улицах. Нет причин волноваться — полиция и все мы должны быть уверены, что делаем все возможное для нашей безопасности». Во время интервью он повторил эти слова несколько раз, подчеркнув, что горожанам не стоит волноваться именно из-за присутствия на улицах вооруженных полицейских.

Londonʼs Mayor Sadiq Khan: More attacks 'highly likely'
Fox News

На слова «нет причин волноваться» отреагировал Дональд Трамп. «По меньшей мере семеро погибли и 48 ранены в теракте, а мэр Лондона говорит „Нет причин волноваться!“», — написал он в твиттере. Это была не первая его реакция на теракт: сперва Трамп написал, в частности, что в США необходимо восстановить действие его указа, ограничивающего въезд мигрантов, а потом — что «США сделают все, что потребуется, чтобы помочь Лондону и Великобритании».

Сперва Хан не стал отвечать на нападки Трампа. Его пресс-служба сообщила, что у мэра есть дела поважнее, чем отвечать на твит Трампа, в котором слова мэра «намеренно вырваны из контекста».

Многие, в том числе представители США, высказались в поддержку Хана — среди них были американский посол в Великобритании Льюис Люкенс и Конференция мэров США, объединяющая более 1400 американских городов с населением более 30 тысяч человек. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что «Садик Хан хорошо работает» и «утверждать что-то другое — неправильно».

5 июня Дональд Трамп вернулся к словам лондонского мэра, написав в твиттере о «жалких отговорках» Садика Хана, имея в виду, по всей видимости, заявление его пресс-службы. Президент добавил, что «мейнстримовым СМИ непросто продать» эти слова.

Представитель Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила на брифинге 5 июня, что Трамп не пытается ввязаться в конфликт с Ханом и что СМИ пытаются представить дело так, будто Трамп исказил слова лондонского мэра.

После второго твита Хан высказался в адрес Трампа лично. «Мы должны признать, что некоторые люди хотят расколоть нас; что некоторые процветают, подогревая расколы. Но не я такой, как и Лондон, который я знаю. Мы не позволим никому расколоть нас, будь то Дональд Трамп или кто-нибудь другой», — заявил он.

Мэр Лондона высказался против визита Трампа в Великобританию (его дата пока не назначена). «Я не думаю, что мы должны разворачивать красную дорожку перед президентом США, когда его политика идет вразрез со всем тем, за что мы выступаем», — сказал он в интервью Channel 4 Хан. С аналогичными призывами выступили и другие британские политики; редакционное заявление с требованием отозвать приглашение президента США опубликовала газета The Guardian.

В правительстве Великобритании заявили, что не будут отменять визит. 6 июня Тереза Мэй заявила The Sun, что хотя Трамп, по ее мнению, не прав в своих высказываниях о Хане, отношения с США — «самые глубокие и важные в отношении обороны и безопасности» для страны. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон также высказался в поддержку Хана, но заявил, что для отмены визита Трампа оснований нет.

Виктор Давыдов

Виктор Давыдов