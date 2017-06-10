В штаб Навального в Ставрополе ночью бросили бутылку с горючей смесью

В Ставрополе в штаб Алексея Навального в ночь на 10 июня бросили бутылку, предположительно с горючей смесью. Об этом сообщил координатор штаба Ярослав Синюгин.

На опубликованных им фотографиях видно, что разбита стеклянная дверь и повреждено стекло в стене здания. На полу внутри помещения видны осколки стекла, следы жидкости, а также незаженная спичка.

По его словам, сигнал тревоги на пульт охраны поступил около половины второго ночи. Охранники рассказали, что «дверное стекло было горячее».

«На месте пахло бензином или другим горючим веществом», — написал активист.

Как следует из опубликованного Синюгиным видео, в штабе работают правоохранительные органы.