При пожаре на площади Киевского вокзала в Москве погибли два человека

В результате пожара в складском помещении на площади Киевского вокзала в Москве погибли два человека. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МЧС.

Тела погибших обнаружили при разборе завалов после того, как пожар был потушен.

Пожар продолжался около двух с половиной часов, его площадь составила примерно 100 квадратных метров. Для тушения огня задействовали 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

Площадь Киевского вокзала была затянута дымом.