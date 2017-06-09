При пожаре на площади Киевского вокзала в Москве погибли два человека

Агентство «Москва»
13:36, 9 июня 2017
Надежный источник

В результате пожара в складском помещении на площади Киевского вокзала в Москве погибли два человека. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МЧС.

Тела погибших обнаружили при разборе завалов после того, как пожар был потушен.

Пожар продолжался около двух с половиной часов, его площадь составила примерно 100 квадратных метров. Для тушения огня задействовали 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

Площадь Киевского вокзала была затянута дымом.

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