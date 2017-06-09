Леонид Слуцкий стал главным тренером английского «Халл Сити»
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий стал главным тренером английского клуба «Халл Сити», который в 2017 году вылетел из премьер-лиги во второй по значимости турнир Англии — чемпионат Футбольной лиги Англии (чемпионшип).
«Внимание Леонида к деталям, его идеи о стиле игры и целеустремленность сделали его исключительным кандидатом», — заявил вице-президент клуба Эхаб Аллам.
Слуцкий приедет в расположение клуба на следующей неделе. «Я очень рад стать главным тренером „Халл Сити“ и очень хочу решить задачу возвращения клуба в премьер-лигу», — цитирует его пресс-служба клуба.
Еще на посту главного тренера ЦСКА Леонид Слуцкий говорил, что хотел бы поработать в иностранных клубах и готов был бы начать зарубежную карьеру в команде не топ-уровня. «Даже чемпионшип был бы интересен», — сказал он в интервью 2014 года.
Информация о том, что Слуцкий после ухода из ЦСКА будет работать в Англии, появилась в начале 2017 года. В начале июня стало известно, что он устроится в «Халл Сити».
Леонид Слуцкий был главным тренером ЦСКА с 2009 до конца 2016 года. Под его руководством клуб трижды выиграл чемпионат России и дважды — Кубок России. В августе 2015 года Слуцкий возглавил сборную России по футболу и вывел ее на чемпионат Европы. На самом турнире команда выступила неудачно; после вылета сборной он ушел в отставку.