Леонид Слуцкий стал главным тренером английского «Халл Сити»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий стал главным тренером английского клуба «Халл Сити», который в 2017 году вылетел из премьер-лиги во второй по значимости турнир Англии — чемпионат Футбольной лиги Англии (чемпионшип).

«Внимание Леонида к деталям, его идеи о стиле игры и целеустремленность сделали его исключительным кандидатом», — заявил вице-президент клуба Эхаб Аллам.

Слуцкий приедет в расположение клуба на следующей неделе. «Я очень рад стать главным тренером „Халл Сити“ и очень хочу решить задачу возвращения клуба в премьер-лигу», — цитирует его пресс-служба клуба.