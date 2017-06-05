Леонид Слуцкий станет главным тренером английского «Халл Сити»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавит английский клуб «Халл Сити», который по итогам сезона 2016–2017 годов вылетел из премьер-лиги. Об этом сообщают газеты The Independent и Mirror.

По данным британских журналистов, Слуцкий несколько последних месяцев находится в Англии, где ведет переговоры о тренерском контракте. В «Халл Сити» перед Слуцким будет поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу.