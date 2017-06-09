Координатора штаба Навального в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей за призывы к участию в разрешенном митинге

"Хабаров.today"
09:42, 9 июня 2017
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Координатор штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин оштрафован на 150 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения митинга.

Ворсин ранее сообщал, что на него составлен протокол об административном правонарушении за призывы прийти на акцию против коррупции, запланированную на 12 июня, до того, как мэрия согласовала ее проведение.

За несколько дней до того, как суд признал Ворсина виновным в нарушении ч.8 статьи 20.2 КоАП, мэрия Хабаровска разрешила провести 12 июня митинг против коррупции.

Перед акцией против коррупции, прошедшей 26 марта, на Ворсина также был составлен протокол о нарушении порядка проведения митинга из-за незаконной, по мнению сотрудников правоохранительных органов, агитации. Суд тогда назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Митинг 26 марта мэрия не санкционировала, 12 его участников были задержаны.

Сторонники Алексея Навального планируют провести акцию против коррупции в более чем 200 городах по всей России. В Москве мэрия санкционировала проведение митинга на проспекте Сахарова. В Санкт-Петербурге организаторам митинга пока не удалось договориться о проведении акции.
Первая акция против коррупции, объявленная после выхода расследования ФБК о премьер-министре Дмитрие Медведеве, прошла 26 марта. В некоторых городах митинги не были согласованы и сопровождались массовыми задержаниями. Так, в Москве были задержаны более 1000 человек, возбуждено шесть уголовных дел о нападении на полицейских. Двое фигурантов таких уголовных дел уже приговорены к реальным срокам заключения.
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