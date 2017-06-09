Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете анонимности в мессенджерах

Авторы документа рассчитывают, что он вступит в силу 1 января 2018 года.

Комитет рекомендовал законопроект к рассмотрению в первом чтении. Дата слушаний пока не назначена.

Законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах, одобрен профильным комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Законопроект , который запрещает мессенджерам регистрировать пользователей без установления личности, был внесен в Госдуму 24 мая. Идентифицировать пользователей мессенджеров авторы законопроекта предлагают по телефонному номеру «в рамках взаимодействия с сотовыми операторами».

За нарушение закона, запрещающего проводить обмен сообщениями между анонимными пользователями, мессенджеры предлагается штрафовать.

Также законопроект обязывает мессенджеры ограничивать рассылку сообщений по требованию «уполномоченного федерального органа исполнительной власти». При нарушении запрета мессенджеру грозит блокировка.

Законопроект распространяется только на те мессенджеры, которые зарегистрировались в Роскомнадзоре как распространители информации. Среди тех, кто не стал получать такой статус, WhatsApp и Telegram.