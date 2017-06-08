В рейтинг лучших университетов мира вошли 24 российских вуза

24 российских вуза вошли в список лучших университетов мира, составленный британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds.

Самую высокую позицию среди российских вузов в QS World University Ranking в 2017–2018 годах занимает Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, разместившийся на 95 месте из 959.

По сравнению с прошлым годом МГУ поднялся в рейтинге QS на 13 позиций. При этом нынешний рейтинг расширился по сравнению с прошлогодним на 43 позиции. Предыдущий раз, пишет «Коммерсант», МГУ входил в топ-100 QS World University Ranking в 2010 году (тогда он также занял 95-е место).

Санкт-Петербургский государственный университет занимает 240 место (годом ранее этот вуз был на 258 месте), а Новосибирский государственный университет разместился на 250 месте (в прошлогоднем рейтинге он был 291-м).

Всего в рейтинг QS попали 24 вуза из России — на два больше, чем годом ранее. Новыми участниками рейтинга в 2017–2018 годах стали Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).

Возглавляют рейтинг лучших вузов мира, как и годом ранее, Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвард.