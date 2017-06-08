Бойца ММА Мурада Амриева задержали в Белоруссии

В Белоруссии задержан боец ММА Мурад Амриев, который 6 июня сбежал из здания транспортной прокуратуры в Брянске, где его пытались задержать чеченские силовики. Об этом сообщил глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.

По словам Каляпина, Амриева около полуночи задержали пограничники в городе Добруш Гомельской области. Днем 8 июня его перевезут под конвоем в Гомель.