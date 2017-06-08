Администрация президента проведет в Москве тренинг для губернаторов

Администрация президента РФ 29–30 июня проведет в Москве двухдневный тренинг для российских губернаторов. Об этом «Медузе» сообщили источники в администрации нескольких регионов РФ.

Тренинг проведет внутриполитический блок Кремля, который возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. На мероприятии будут обсуждаться, в частности, намеченные на сентябрь 2017 года выборы (в 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы).

Предыдущий подобный тренинг, по данным «Медузы», прошел минувшей зимой.

В декабре 2016 года и апреле 2017-го Кремль провел семинары для вице-губернаторов; на декабрьской встрече обсуждалось, как писал РБК, как обеспечить на президентских выборах явку 70 процентов и результат 70 процентов для «основного кандидата». На встрече вице-губернаторы участвовали в дискуссиях и мозговых штурмах.