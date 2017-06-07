В Иране арестовали третью группу террористов. Две другие напали на парламент и мавзолей

В Иране была арестована группа террористов, которые готовили еще одно нападение. Две другие группы совершили теракты в здании парламента Ирана и у мавзолея имама Хомейни в пригороде Тегерана.

«Участники третьей группы были задержаны до того, как успели совершить нападение», — сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на разведку.

По данным агентства «Тасним», при нападениях на парламент и мавзолей погибли семь человек. Включены ли в это число террористы, не уточняется.