Террористы проникли в парламент Ирана, переодевшись в женскую одежду

Террористы, напавшие на парламент Ирана, были переодеты в женскую одежду, сообщает государственное агентство IRNA со ссылкой на заявление замглавы МВД Хоссейна Зульфикари.

Ранее власти Ирана объявили, что все четверо террористов, участвовавших в нападении на парламент уничтожены, не став раскрывать никаких подробностей произошедшего.

Еще одна группа террористов 7 июня совершила нападение на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана. Один из нападавших привел в действие взрывное устройство, закрепленное на теле. Первоначально сообщалось, что взрыв устроила смертница, однако позже появились снимки с места нападения, на которых был изображен террорист-мужчина.

По данным агентства «Мехр», в результате терактов погибли 12 человек, 39 получили ранения. Учтены ли в этих данных убитые террористы, агентство не уточняет.

Ранее сообщалось, что убиты четверо напавших на парламент террористов и один участник нападения на мавзолей. Еще один террорист совершил самоподрыв у мавзолея. Третий участник нападения на мавзолей получил ранение, но полиции удалось задержать его живым.