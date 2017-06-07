Ростуризм призвал прекратить продажу путевок с перелетами «ВИМ-Авиа»

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что туроператорам следует отказаться от продажи туров с перелетом рейсами компания «ВИМ-Авиа», сообщает РБК.

«Лучше вообще не продавать, чем наращивать проблему», — цитирует издание заявление Сафонова.

«Интерфакс», в свою очередь, сообщает, что глава Ростуризма на совещании с туроператорами заявил, что пока непонятно, сколько туристов сможет перевезти «ВИМ-Авиа».

«Когда появится подтверждение о том, какой объем перевозки компания способна выполнить, мы рекомендуем компаниям продавать туры на рейсах перевозчика, не превышая эти объемы», — подчеркнул Сафонов.

Туроператоры на совещании в Ростуризме рассказали, сколько туров с перелетами «ВИМ-Авиа» они успели продать.

Так, компания «Интурист» заявила, что продала около 140 тысяч туров с перелетами «ВИМ-Авиа» как внутри РФ, так и за рубеж. ТТ-Трэвел (TUI Россия) сообщила, что с перелетами «ВИМ-Авиа» у них забронировано около 60 тысяч туров, 40 тысяч из которых оплачены. Вкомпании Tez Tour заявили о 12 тысячах проданных туров, в «Музенидис-Тревел» — о 4-5 тысячах.

Туроператоры пожаловались, что слишком поздно получили информацию от «ВИМ-Авиа» о сокращении рейсов.

Туристов, купивших путевки с перелетом «ВИМ-Авиа», глава Ростуризма призвал сохранять спокойствие. «Хочу заверить всех туристов, что деньги свои они не потеряют, им будет обеспечено право на отдых. Эти гарантии дают туроператоры, они имеют для этого все возможности», — сказал Сафонов.