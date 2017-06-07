«„Трансперенси“ будет пилить дрова». Поклонская заподозрила организацию в нарушении четырех статей УК

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что в ответ на сообщение «Трансперенси Интернешнл — Россия» о наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке попросит Генпрокуратуру РФ провести в отношении организации проверку по четырем статьям УК РФ.

По ее словам, речь идет о статьях «злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции» (201 УК РФ), «клевета» (128.1 УК РФ), «нарушение неприкосновенности частной жизни» в отношении несовершеннолетнего ребенка (137 УК РФ) и «регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» (170 УК РФ).

Как именно в «Трансперенси Интернешнл — Россия» нарушили перечисленные статьи, неясно. К примеру, личные данные несовершеннолетней дочери Поклонской в публикации о недвижимости депутата были скрыты.

Комментируя содержание расследования, она заявила, что «в Донецке бывала проездом». На вопрос о фамилии Дубровская она ответила словами: «Я Поклонская», добавив, что ее личное дело находится в Генпрокуратуре Украины.

«Все, что я пока могу прокомментировать сейчас — это инициирование проверок. И тогда „Трансперенси Интернешнл“ будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова», — цитирует ее РБК (схожий комментарий она сделала и до публикации расследования).