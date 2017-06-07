Минздрав Саратовской области отменил приказ, обязывавший врачей сообщать о лишившихся девственности школьницах
Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков отменил приказ, обязывающий врачей сообщать полиции о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности.
Как сообщили ИА «Свободные новости» в пресс-службе областного Минздрава, решение об отмене приказа было принято в связи с тем, что «данная тема получила широкий общественный резонанс» и получила противоречивые оценки.
«Очевидно, что документ нуждается в детальной доработке», — заявили представители ведомства.
«Будут проведены консультации с медицинской общественностью, с профильными врачами различного уровня. Должна быть дана четкая позиция правоохранительных органов, в обязательном порядке будет учтено пожелание федерального минздрава и всех структур, участвующих в обсуждении данной темы», — отметил представитель Минздрава.