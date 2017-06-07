Минздрав Саратовской области отменил приказ, обязывавший врачей сообщать о лишившихся девственности школьницах

FreeNews-Volga
09:22, 7 июня 2017
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Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков отменил приказ, обязывающий врачей сообщать полиции о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности. 

Как сообщили ИА «Свободные новости» в пресс-службе областного Минздрава, решение об отмене приказа было принято в связи с тем, что «данная тема получила широкий общественный резонанс» и получила противоречивые оценки.

«Очевидно, что документ нуждается в детальной доработке», — заявили представители ведомства.

«Будут проведены консультации с медицинской общественностью, с профильными врачами различного уровня. Должна быть дана четкая позиция правоохранительных органов, в обязательном порядке будет учтено пожелание федерального минздрава и всех структур, участвующих в обсуждении данной темы», — отметил представитель Минздрава.

FreeNews-Volga
Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков в конце мая подписал приказ, обязывающий врачей сообщать в полицию о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности, забеременели или заразились заболеваниями, передающимися половым путем.
Появление приказа в Минздраве объяснили необходимостью оперативно получать информацию о возможных преступлениях, связанных с половой неприкосновенностью. Документ, подчеркнули представители ведомства, был разработан по инициативе регионального управления Следственного комитета и согласован с областной прокуратурой.

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