Минздрав Саратовской области отменил приказ, обязывавший врачей сообщать о лишившихся девственности школьницах

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков отменил приказ, обязывающий врачей сообщать полиции о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности.

Как сообщили ИА «Свободные новости» в пресс-службе областного Минздрава, решение об отмене приказа было принято в связи с тем, что «данная тема получила широкий общественный резонанс» и получила противоречивые оценки.

«Очевидно, что документ нуждается в детальной доработке», — заявили представители ведомства.