Украинский теплоход вместо Одессы взял курс на Ростов-на-Дону

Украинский теплоход класса река-море «Генерал Ватутин», вышедший 1 июня в круиз из Киева, по неизвестной причине не стал заходить в Одессу и направился в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает одесское издание «Думская». Подтверждений этой информации нет.

Утром 5 июня «Генерал Ватутин» вышел из города Вилков Одесской области и взял курс на Крым. Ночью он обошел южный берег полуострова.

«Генерал Ватутин» может брать на борт до 280 пассажиров.