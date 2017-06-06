«Украинский теплоход», взявший курс на Ростов-на-Дону, оказался сейшельским. Он отправился в Россию без пассажиров

Телеканал «112 Украина» опроверг информацию о том, что теплоход «Генерал Ватутин», выполняющий круиз из Киева, по неизвестной причине не стал заходить в Одессу и взял курс на Ростов-на-Дону.

По данным канала, никакого круиза вообще нет. «Генерал Ватутин» следует в Ростов-на-Дону без пассажиров, на его борту находятся 13 членов экипажа. Кроме того, теплоход не является украинским: он принадлежит компании с Сейшельских островов и ходит под флагом Белиза. В Россию он отправился по указанию владельца.

В украинской компании «Червона рута», которая якобы организовала круиз, сообщили агентству УНИАН, что она не имеет никакого отношения к теплоходу с 2013 года.

Представитель «Червоны руты» также объяснил, почему «Генерал Ватутин» был указан на сайте компании: «Сайт с 2012 года не обновлялся. Пять лет им никто не занимался».

К моменту написания этой новости «Генерала Ватутина» убрали с сайта. В кэше Google сохранилась версия страницы, на которой был указан теплоход.