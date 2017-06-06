Минпромторг предложил запретить анонимные жалобы покупателей

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что нужно запретить рассмотрение анонимных жалоб покупателей.

«Сегодня настолько просто подать жалобу через интернет, что многие этим правом, к сожалению, злоупотребляют», — сообщил Мантуров, выступая на «Неделе российского ритейла».

За заведомо необоснованные жалобы следует ввести ответственность, заявил министр, не уточняя, о каком наказании может идти речь.

Мантуров также отметил, что на онлайн-ритейлеров поступает на 50 процентов меньше жалоб, чем на обычные магазины.