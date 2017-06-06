Минпромторг предложил запретить анонимные жалобы покупателей
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что нужно запретить рассмотрение анонимных жалоб покупателей.
«Сегодня настолько просто подать жалобу через интернет, что многие этим правом, к сожалению, злоупотребляют», — сообщил Мантуров, выступая на «Неделе российского ритейла».
За заведомо необоснованные жалобы следует ввести ответственность, заявил министр, не уточняя, о каком наказании может идти речь.
Мантуров также отметил, что на онлайн-ритейлеров поступает на 50 процентов меньше жалоб, чем на обычные магазины.
«Нужно учитывать, что цифровизация, развитие онлайн- сервисов, помимо очевидных плюсов влекут за собой и новые риски. <…> Чтобы вернуть ситуацию в разумное русло, мы считаем необходимым исключить рассмотрение анонимных обращений и предусмотреть ответственность за заведомо необоснованные жалобы», — сказал он.