Минпромторг предложил запретить анонимные жалобы покупателей

ТАСС
10:32, 6 июня 2017
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что нужно запретить рассмотрение анонимных жалоб покупателей.

«Сегодня настолько просто подать жалобу через интернет, что многие этим правом, к сожалению, злоупотребляют», — сообщил Мантуров, выступая на «Неделе российского ритейла».

За заведомо необоснованные жалобы следует ввести ответственность, заявил министр, не уточняя, о каком наказании может идти речь.

Мантуров также отметил, что на онлайн-ритейлеров поступает на 50 процентов меньше жалоб, чем на обычные магазины.

«Нужно учитывать, что цифровизация, развитие онлайн- сервисов, помимо очевидных плюсов влекут за собой и новые риски. <…> Чтобы вернуть ситуацию в разумное русло, мы считаем необходимым исключить рассмотрение анонимных обращений и предусмотреть ответственность за заведомо необоснованные жалобы», — сказал он.

ТАСС
С 1 января 2017 года Роспотребнадзор перестал проводить проверки по анонимным жалобам. Обращаться в Роспотребнадзор недовольные покупатели могут только в том случае, если продавец или поставщик услуг отклонил их жалобу.
Проверки непосредственно по обращениям граждан Роспотребнадзор сохранил только для случаев, представляющих угрозу жизни и здоровью. Проверки проводятся только после идентификации заявителя.
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