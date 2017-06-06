Генпрокуратура засекретила итоги проверки «панамского архива», где нашлись офшоры друга Путина

Генеральная прокуратура отказалась обнародовать итоги проверки «панамского архива». Как заявили агентству RNS в ведомстве, «запрашиваемая [агентством] информация содержит сведения, не подлежащие огласке».

Редакция просила предоставить информацию о том, завершено ли проведение данной проверки, каковы ее результаты, обнаружены ли противоправные факты, а также о том, ответили ли компетентные органы Панамы на запрос Генпрокуратуры и направлялись ли запросы в другие государства.

В апреле 2016 года были опубликованы журналистские расследовании на основе базы данных панамской компании Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией офшоров. Это самая большая утечка документов в истории.

Генеральная прокуратура России в апреле 2016 года обещала проверить сведения из «панамского архива». Генпрокурор Юрий Чайка говорил, что российское ведомство направило запрос в Панаму. Больше об этом ведомство не отчитывалось.