Генпрокуратура засекретила итоги проверки «панамского архива», где нашлись офшоры друга Путина
Генеральная прокуратура отказалась обнародовать итоги проверки «панамского архива». Как заявили агентству RNS в ведомстве, «запрашиваемая [агентством] информация содержит сведения, не подлежащие огласке».
Редакция просила предоставить информацию о том, завершено ли проведение данной проверки, каковы ее результаты, обнаружены ли противоправные факты, а также о том, ответили ли компетентные органы Панамы на запрос Генпрокуратуры и направлялись ли запросы в другие государства.
В апреле 2016 года были опубликованы журналистские расследовании на основе базы данных панамской компании Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией офшоров. Это самая большая утечка документов в истории.
В базе данных нашлось множество свидетельств ухода от налогов первых лиц государств, бизнесменов, спортсменов, звезд шоу-бизнеса. Среди прочих, там оказалась информация об офшорах Сергея Ролдугина, близкого друга Владимира Путина. Источники «Новой газеты» называли его «хранителем» денег российского президента.
Генеральная прокуратура России в апреле 2016 года обещала проверить сведения из «панамского архива». Генпрокурор Юрий Чайка говорил, что российское ведомство направило запрос в Панаму. Больше об этом ведомство не отчитывалось.
В других странах после публикации «панамского архива» произошел ряд отставок: в Испании уволился министр промышленности, в Исландии — премьер-министр, в Австрии — генеральный директор банка. В феврале 2017 года в Панаме были арестованы основатели Mossack Fonseca.