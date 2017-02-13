Основатели Mossack Fonseca арестованы по делу о коррупции и отмывании денег

Business Insider
07:29, 13 февраля 2017
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Правоохранительные органы Панамы заключили под стражу основателей компании — регистратора офшоров Mossack Fonseca.

В заявлении, распространенном Генпрокуратурой страны, говорится, что Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак подозреваются в причастности к коррупции и отмыванию нелегальных средств.

Операция, в рамках которой были арестованы основатели Mossack Fonseca, сообщили представители полиции Панамы, началась около года назад. В ней принимали участие правоохранительные органы Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Фонсека и Моссак подозреваются в связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, через которую, по данным правоохранительных органов, давались взятки госслужащим в разных странах мира, включая Панаму. Odebrecht, в свою очередь, связана с делом о коррупции в бразильской госкомпании Petrobras.

Основатели Mossack Fonseca, задержанные в пятницу, 9 февраля, какую-либо связь с Odebrecht и «делом Petrobras» категорически отрицают.

Собранная следствием информация, заявила генпрокурор Панамы Кения Порселл, свидетельствует о том, что Mossack Fonseca «является преступной организацией, занимающейся сокрытием денег и активов сомнительного происхождения» (англ.яз.).

Business Insider
В 2016 году документы из Mossack Fonseca, получившие название «Панамское досье», легли в основу расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) при участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также других партнеров.
В ходе расследования выяснилось, что с Mossack Fonseca связаны высокопоставленные политики, бизнесмены и госслужащие из нескольких десятков стран мира. В «Панамском досье», в числе прочего, содержались сведения об офшорах виолончелиста и бизнесмена Сергея Ролдугина, которого называют близким другом президента РФ Владимира Путина.
«Дело Petrobras» — крупнейший за последние годы коррупционный скандал в Бразилии. Из-за подозрений в причастности к этому делу был объявлен импичмент президенту Бразилии Дилме Русеф.

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