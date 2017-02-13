Основатели Mossack Fonseca арестованы по делу о коррупции и отмывании денег

Правоохранительные органы Панамы заключили под стражу основателей компании — регистратора офшоров Mossack Fonseca.

В заявлении, распространенном Генпрокуратурой страны, говорится, что Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак подозреваются в причастности к коррупции и отмыванию нелегальных средств.

Операция, в рамках которой были арестованы основатели Mossack Fonseca, сообщили представители полиции Панамы, началась около года назад. В ней принимали участие правоохранительные органы Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Фонсека и Моссак подозреваются в связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, через которую, по данным правоохранительных органов, давались взятки госслужащим в разных странах мира, включая Панаму. Odebrecht, в свою очередь, связана с делом о коррупции в бразильской госкомпании Petrobras.

Основатели Mossack Fonseca, задержанные в пятницу, 9 февраля, какую-либо связь с Odebrecht и «делом Petrobras» категорически отрицают.