Боец ММА Мурад Амриев сбежал из прокуратуры Брянска, где его заблокировал чеченский спецназ

Боец ММА Мурад Амриев, которого пытаются задержать чеченские силовики, сбежал из здания прокуратуры в Брянске. Об этом «Медузе» сообщили в «Комитете по предотвращению пыток». Его юристы защищают Амриева.

«Он выбежал из здания, прыгнул к знакомым в „Приору“, и они уехали», — рассказал сотрудник комитета Олег Хабибрахманов.

Утром 6 июня Амриева перевезли в здание прокуратуры из изолятора временного содержания. «Новая газета» сообщала, что к прокуратуре прибыл чеченский спецназ и оперативники МВД Чечни в штатском.

Адвокат Петр Заикин сообщил «Медиазоне», что чеченские силовики отказывались выпустить Амриева из здания. Они ссылались на то, что Амриев находится в федеральном розыске.

На вопрос, на основании какой статьи Амриев объявлен в розыск, чеченский оперативник ответил адвокату: «Да какая разница!»