Боец ММА Мурад Амриев сбежал из прокуратуры Брянска, где его заблокировал чеченский спецназ

Meduza
09:46, 6 июня 2017
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Боец ММА Мурад Амриев, которого пытаются задержать чеченские силовики, сбежал из здания прокуратуры в Брянске. Об этом «Медузе» сообщили в «Комитете по предотвращению пыток». Его юристы защищают Амриева.

«Он выбежал из здания, прыгнул к знакомым в „Приору“, и они уехали», — рассказал сотрудник комитета Олег Хабибрахманов.

Утром 6 июня Амриева перевезли в здание прокуратуры из изолятора временного содержания. «Новая газета» сообщала, что к прокуратуре прибыл чеченский спецназ и оперативники МВД Чечни в штатском.

Адвокат Петр Заикин сообщил «Медиазоне», что чеченские силовики отказывались выпустить Амриева из здания. Они ссылались на то, что Амриев находится в федеральном розыске.

На вопрос, на основании какой статьи Амриев объявлен в розыск, чеченский оперативник ответил адвокату: «Да какая разница!»

Мурад Амриев был задержан 4 июня в Брянской области, когда он ехал с Украины в Москву. Его подозревают в использовании заведомо подложного документа. В «Комитете по предотвращению пыток» сообщили, что в паспорте Амриева есть опечатка, причем она появилась по вине паспортистки.
В 2013 года Амриев был задержан в Чечне. В «Комитете по предотвращению пыток» рассказали, что его пытали в одном из подразделений внутренних дел, добиваясь показаний против его брата. По данным комитета, одним из похитителей Амриева был высокопоставленный чеченский полицейский. После того, как Амриева отпустили, он уехал на Украину.

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