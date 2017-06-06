Боец ММА Мурад Амриев сбежал из прокуратуры Брянска, где его заблокировал чеченский спецназ
Боец ММА Мурад Амриев, которого пытаются задержать чеченские силовики, сбежал из здания прокуратуры в Брянске. Об этом «Медузе» сообщили в «Комитете по предотвращению пыток». Его юристы защищают Амриева.
«Он выбежал из здания, прыгнул к знакомым в „Приору“, и они уехали», — рассказал сотрудник комитета Олег Хабибрахманов.
Утром 6 июня Амриева перевезли в здание прокуратуры из изолятора временного содержания. «Новая газета» сообщала, что к прокуратуре прибыл чеченский спецназ и оперативники МВД Чечни в штатском.
Адвокат Петр Заикин сообщил «Медиазоне», что чеченские силовики отказывались выпустить Амриева из здания. Они ссылались на то, что Амриев находится в федеральном розыске.
На вопрос, на основании какой статьи Амриев объявлен в розыск, чеченский оперативник ответил адвокату: «Да какая разница!»
Адвокат Петр Заикин разговаривает с Мурадом Амриевым. Формально Мурад свободен. Де-факто находится в здании, блокированном силовиками pic.twitter.com/pwBDMJjrEV— Пыткам_нет (@pytkam_net) June 6, 2017