Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил в интервью The Financial Times, что санкции, введенные в отношении России, являются попыткой повлиять на российские выборы.

«Цель [санкций] — оказать влияние на социально-экономическую ситуацию. Ухудшить ее и [таким образом] повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение», — сказал глава «Роснефти».

Сечин также заявил, что считает санкции «совершенно несправедливыми и даже незаконными». «Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень», — сказал он. «Мы не часть международной политики, мы не формируем ее», — добавил глава «Роснефти».

Политический кризис, пожаловался Сечин, привел к снижению капитализации его компании. При этом глава «Роснефти» подчеркнул, что компании удается успешно справляться с проблемами, вызванными санкциями, хотя ограничительные меры негативно отразились на восприятии «Роснефти» на международном рынке.