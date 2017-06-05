Сечин: санкции против России — попытка повлиять на выборы

The Financial Times
06:00, 5 июня 2017
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил в интервью The Financial Times, что санкции, введенные в отношении России, являются попыткой повлиять на российские выборы.

«Цель [санкций] — оказать влияние на социально-экономическую ситуацию. Ухудшить ее и [таким образом] повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение», — сказал глава «Роснефти».

Сечин также заявил, что считает санкции «совершенно несправедливыми и даже незаконными». «Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень», — сказал он. «Мы не часть международной политики, мы не формируем ее», — добавил глава «Роснефти».

Политический кризис, пожаловался Сечин, привел к снижению капитализации его компании. При этом глава «Роснефти» подчеркнул, что компании удается успешно справляться с проблемами, вызванными санкциями, хотя ограничительные меры негативно отразились на восприятии «Роснефти» на международном рынке.

«Я в поте лица добивался роста капитализации. Она достигла 93 миллиардов долларов. Затем кто-то решает наложить санкции. И моя капитализация, результат моих усилий, опускается до 62 миллиардов долларов», — сказал Сечин (англ.яз.).

The Financial Times
После введения санкций в России прошли выборы в Госдуму в сентябре 2016 года. В марте 2018 года в РФ пройдут выборы президента. На какие выборы должны были повлиять санкции, Сечин не уточнил.
США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны с весны 2014 года ввели несколько пакетов санкций из-за роли России в украинском кризисе.
Ограничительные меры, в числе прочего, затронули крупнейшие российские компании, включая «Роснефть». Санкции затруднили доступ «Роснефти» к финансированию, некоторым технологиям добычи и оборудованию.
«Роснефть» пыталась оспорить законность санкций в Европейском суде справедливости, но в марте 2017 года ее иск был отклонен.
В отношении Игоря Сечина также действуют персональные санкции, наложенные Соединенными Штатами.
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