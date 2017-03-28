«Роснефть» проиграла суд об отмене европейских санкций
Европейский суд в Люксембурге признал обоснованными санкции против российской государственной нефтяной компании «Роснефть». Решение опубликовано на сайте суда.
Суд установил, что соглашение о партнерстве между Россией и ЕС не препятствует ограничительным мерам против российской компании. При этом санкции не могут быть основанием для заморозки банковских счетов «Роснефти».
Свой иск «Роснефть» подала в Великобритании, затем он был передан на рассмотрение в Люксембург.
«Роснефть» и другие российские компании оспорили европейские санкции в 2014 году.
В конце 2016 года было вынесено судебное решение относительно санкций против российского миллиардера Аркадия Ротенберга. Суд признал, что часть санкций против него не были обоснованы на первом этапе их введения.