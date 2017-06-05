Один из лондонских террористов был героем документального фильма об исламистах

Один из исполнителей террористического акта в Лондоне в районе Боро-маркета был известен полиции и попадал в документальный фильм телеканала Channel 4 о распространении радикального ислама в Великобритании.

По данным The Daily Mail, 27-летний мужчина, имя которого по просьбе полиции не называется, был одним из мусульман, которых останавливали для проверки в лондонском Риджентс-парке после сообщений о том, что они демонстрировали флаг «Исламского государства». Этот эпизод попал в документальный фильм Channel 4 «Джихадисты по соседству».

По данным The Daily Telegraph, знакомый этого мужчины жаловался на него в полицию и утверждал, что тот стал приверженцем радикального ислама, насмотревшись пропагандистских роликов на ютьюбе. Также на него жаловались жители лондонского района Баркинг — он, как говорилось в жалобе, рассказывал о радикальном исламе детям в местном парке.

При этом многие соседи мужчины не знали ничего о его радикальных взглядах и считали его обычным человеком. Известно, что несколько лет назад он работал в заведении KFC, а затем устроился в лондонское метро, он был футбольным болельщиком и увлекался бодибилдингом. Как следует из фотографий с места теракта, на мужчине была майка лондонского футбольного клуба «Арсенал».