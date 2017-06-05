Концерт в Манчестере помог собрать 12 миллионов долларов для пострадавших при теракте 

За время благотворительного концерта One Love Manchester 4 июня британское отделение Красного Креста и городской совет Манчестера собрали 2,35 миллиона фунтов стерлингов (более трех миллионов долларов) в помощь пострадавшим при теракте. Об этом сообщается в твиттере британского Красного Креста.

Перед началом шоу стало известно, что в фонд Manchester Emergency Fund поступило девять миллионов долларов. Таким образом, всего было собрано 12 миллионов.

Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от взрыва, произошедшего 22 мая на концерте Арианы Гранде. Певица стала организатором шоу One Love Manchester. Кроме нее, на концерте выступили Фаррелл, Джастин Бибер, Лиам Галлахер, Кэти Перри, Майли Сайрус, Робби Уильямс, Coldplay, Black Eyed Peas, Take That и другие исполнители.

Концерт посетили 50 тысяч человек. Билеты на One Love Manchester продавали по цене от 69 долларов, они были раскуплены за шесть минут. Те, кто присутствовал на шоу 22 мая, могли прийти бесплатно.