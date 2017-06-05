ФСИН сообщила о переводе экс-главы банка «Огни Москвы» из СИЗО под домашний арест. К тому моменту он был в коме в больнице

Бывший глава банка «Огни Москвы» Денис Морозов, умерший в больнице в середине мая, был в начале марта переведен из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСИН по Москве.

Мера пресечения, заявили представители УФСИН, была изменена Морозову 9 марта «на основании постановления Басманного районного суда Москвы».

Морозов с 19 февраля находился в Боткинской больнице, куда был доставлен из СИЗО с острым нарушением мозгового кровообращения. Вскоре после госпитализации, сообщало РБК со ссылкой на родственников Морозова, он впал в кому, из которой уже не вышел. Морозов умер 12 мая в возрасте 42 лет.