ФСИН сообщила о переводе экс-главы банка «Огни Москвы» из СИЗО под домашний арест. К тому моменту он был в коме в больнице
Бывший глава банка «Огни Москвы» Денис Морозов, умерший в больнице в середине мая, был в начале марта переведен из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСИН по Москве.
Мера пресечения, заявили представители УФСИН, была изменена Морозову 9 марта «на основании постановления Басманного районного суда Москвы».
Морозов с 19 февраля находился в Боткинской больнице, куда был доставлен из СИЗО с острым нарушением мозгового кровообращения. Вскоре после госпитализации, сообщало РБК со ссылкой на родственников Морозова, он впал в кому, из которой уже не вышел. Морозов умер 12 мая в возрасте 42 лет.
Денис Морозов был фигурантом дела о хищении 7,5 миллиарда рублей руководством банка «Огни Москвы», возбужденного в 2015 году.
Морозов, страдавший наследственным заболеванием, связанным со свертываемостью крови, — болезнью Виллебранда-Диана, был помещен в СИЗО. Это заболевание, отмечало РБК, не включено в список диагнозов, препятствующих заключению под стражу.
Находясь под стражей, Морозов неоднократно ходатайствовал о смене меры пресечения из-за плохого состояния здоровья, однако, заявили РБК в Мосгорсуде, все прошения были отклонены.