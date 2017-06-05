Бывший глава банка «Огни Москвы» умер под арестом. Его обвиняли в хищении 7,5 миллиарда рублей

Бывший глава банка «Огни Москвы» Денис Морозов, находившийся под арестом по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей, умер в Боткинской больнице в Москве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, близких к следствию, и знакомых и родственников бизнесмена.

Морозов, рассказал изданию один из его родственников, умер 12 мая в возрасте 42 лет. В Боткинскую больницу, по словам собеседника РБК, бывший глава банка был доставлен из СИЗО номер 4 в феврале с острым нарушением мозгового кровообращения. Вскоре он впал в кому из которой так и не вышел.

Бывший глава «Огней Москвы», заявили источники издания, страдал наследственным заболеванием, связанным со свертываемостью крови, — болезнью Виллебранда-Диана. Это заболевание не включено в список диагнозов, препятствующих заключению под стражу, отмечает РБК.

Во время нахождения в СИЗО Морозов неоднократно обжаловал арест, указывая на плохое состояние здоровья, однако все прошения о замене меры пресечения были отклонены, сообщили изданию в пресс-службе Мосгорсуда.

В управлении ФСИН по Москве сообщили, что им неизвестно о смерти Морозова. Собеседник в ведомстве уточнил, что бизнесмен мог находиться в больнице без конвоя и «не числиться за изолятором».

В Боткинской больнице и департаменте здравоохранения Москвы комментировать смерть экс-главы банка «Огни Москвы» отказались.