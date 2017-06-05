Bellingcat опубликовал новое расследование о российском «Буке» на востоке Украины

Исследовательская группа Bellingcat нашла новую фотографию зенитной ракетной установки «Бук», из которой мог быть сбит малайзийский «Боинг» над востоком Украины в июле 2014 года.

Речь идет о снимке из архива российского механика, служившего в 53-й зенитно-ракетной бригаде под Курском. На снимке механик изображен на фоне «Бука» с номером 332, на машине видны обозначения центра тяжести и маркировки негабаритного груза.

Фото с сайта Drive2.ru

Ранее Bellingcat удалось выяснить, что, по мнению исследователей, на востоке Украины в июле 2014 года находился «Бук» с номером 332, привезенный из Курска. У исследователей были ранние снимки машины, датированные 2012 годом, на которых не было индекса негабаритности, а также снимки, сделанные в июне и июле 2014 года, на которых индекс был заметен, но номер «Бука» был частично или полностью замазан. Новая фотография, утверждают исследователи, стала недостающим звеном в расследовании происхождения «Бука», из которого был сбит малайзийский «Боинг».

В расследовании Bellingcat также принимал участие РБК. Журналистка издания Инна Сидоркова поговорила с механиком с еще одного снимка из 53-й бригады, на заднем плане которого виден «Бук» под номером 332. Он подтвердил, что был в Курске в 2013 году и, возможно, в 2014-м.